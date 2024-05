Πρωτομαγιά: Επεισόδια και δεκάδες συλλήψεις στην Κωνσταντινούπολη

Σοβαρά επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία σημειώθηκαν σήμερα Τετάρτη στην Κωνσταντινούπολη, με αφορμή τις εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά, όπως μεταδίδει το skai.gr.

Η τουρκική αστυνομία εκτόξευσε δακρυγόνα και λαστιχένιες σφαίρες για να διαλύσει τους διαδηλωτές που προσπαθούσαν να φτάσουν στην κεντρική πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης, ενώ τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεκάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν.

May,First Day protests in Istanbul, Turkey.

(The ban on May Day rallies in Taksim Square dates back to 2013 when the Gezi Park in Taksim became the epicenter of nationwide anti-government protests.) pic.twitter.com/Vxu0FI78Az