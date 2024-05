Εισέβαλε η αστυνομία στο πανεπιστήμιο του Λος Άντζελες

Η αστυνομία άρχισε σήμερα νωρίς σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) να διαλύει και να απομακρύνει τα οδοφράγματα που είχαν στήσει φοιτητές υπέρ των Παλαιστινίων στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA) προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι δυνάμεις της τάξης, με πλήρη εξάρτυση κατά των διαδηλωτών, απομάκρυναν κιγκλιδώματα και ξύλα και προχώρησαν σε προσαγωγές δεκάδων διαδηλωτών, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Εικόνες δείχνουν αστυνομικούς να μεταφέρουν κρατούμενους διαδηλωτές σε λεωφορεία, εν μέσω κραυγών. Κάποιοι διαδηλωτές ήταν γονατισμένοι στο έδαφος με τα χέρια τους δεμένα με χειροπέδες.

California Highway Patrol officers have begun to clear the mob's encampment at @UCLA pic.twitter.com/St6G6p6HRV