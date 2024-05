Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ: Εισβολή της αστυνομίας ενάντια σε φιλοπαλαιστίνιους

Η αστυνομία προχώρησε σε επέμβαση σήμερα για να τερματίσει διαδήλωση φιλοπαλαιστινίων στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, ενώ διαδηλωτές προχώρησαν σε καταλήψεις πανεπιστημιακών κτιρίων σε διάφορες ολλανδικές πόλεις, καταδικάζοντας τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Νωρίτερα σήμερα, μια ολλανδική ομάδα διαδηλωτών ανέφερε ότι μέλη της έκαναν κατάληψη σε πανεπιστημιακά κτίρια στις ολλανδικές πόλεις Άμστερνταμ, Χρόνινχεν και Αϊντχόβεν.

Σε ανάρτηση στο X, η αστυνομία του Άμστερνταμ γνωστοποίησε ότι το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ κατέθεσε αναφορά στην αστυνομία εναντίον των διαδηλωτών για πράξεις βανδαλισμού.

Pro Hamas students are occupying the UVA(University Of Amsterdam). pic.twitter.com/wFQGvrBPvM