Ουκρανία: Στα 20 χιλιόμετρα από το Χάρκοβο πλησίασαν οι Ρώσοι

Ουκρανικές πηγές αναφέρουν ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν πλέον καταφέρει να καταλάβουν το μεγαλύτερο μέρος του Χλουμπόκε και του Λουκιάντσι στην περιοχή του βόρειου Χαρκόβου, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις να απέχουν πλέον λιγότερο από 14 μίλια (22 χιλιόμετρα) από την πόλη.

Η Ουκρανία είναι αντιμέτωπη με μια νέα ρωσική επίθεση στην οποία μετέχουν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες, κοντά στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά), ωστόσο ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας δηλώνει πεπεισμένος ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα μπορέσουν να υπερασπιστούν την πόλη, τη δεύτερη σε μέγεθος στη χώρα.

Ukrainian Sources are reporting that Russian Troops have now managed to Capture a Majority if not all of Hlyboke near the Travyanske Reservoir in the Northern Kharkiv Region, with Russian Forces now likely less than 14 Miles from Kharkiv City. pic.twitter.com/u6hc6nDCA2