Στο φεστιβάλ των Καννών 16 ταινίες με χρηματοδότηση ΕΕ

Το 77ο φεστιβάλ των Καννών που ξεκινά σήμερα τιμά τα ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα. Συνολικά, 16 ταινίες που έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ είναι υποψήφιες για βραβεία σε επτά διαφορετικές κατηγορίες.

Οι ταινίες Grand Tour του Miguel Gomes (Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία), All We Imagine as Light της Payal Kapadia (Ινδία, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Ιταλία), Limonov — The Ballad του Kirill Serebrennikov (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία) και The Girl with the Needle (Pigen med nålen) του Magnus von Horn (Δανία, Πολωνία, Σουηδία) είναι όλες υποψήφιες για τον Χρυσό Φοίνικα.

Η ανάπτυξη και η παραγωγή των 16 υποψήφιων ταινιών υποστηρίχθηκε από την ΕΕ στο πλαίσιο του σκέλους MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» με πάνω από 800.000 ευρώ. Το σκέλος MEDIA στηρίζει την ευρωπαϊκή κινηματογραφική και οπτικοακουστική βιομηχανία για την ανάπτυξη, τη διανομή και την προώθηση ευρωπαϊκών έργων και την προσαρμογή στο ψηφιακό περιβάλλον (π.χ. κατάρτιση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και στην εικονική παραγωγή, προσαρμογή σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, εισαγωγή εργαλείων μάρκετινγκ κλπ.).

Οι νικητές και οι νικήτριες θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής των βραβείων το Σάββατο 25 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποψηφιότητες και τις προβολές ταινιών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ είναι διαθέσιμες εδώ.