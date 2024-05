Ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο σκότωσε μέλος της Χαμάς

Iσραηλινό χτύπημα στο Mαϊντάλ Aνγιάρ, στα ανατολικά σύνορα του Λιβάνου με τη Συρία, σκότωσε τον Σαρχαμπίλ αλ-Σαγιέντ, μέλος της Χαμάς που ήταν υπεύθυνο για τις επιχειρήσεις της οργάνωσης στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, ανέφεραν δύο πηγές ασφαλείας στο Reuters.

Το χτύπημα σκότωσε επίσης ένα άλλο παλαιστίνιο μέλος της Χαμάς, προσθέτουν οι πηγές.

Report of another targeted counterattack in Lebanon: A senior #Hamas official, Sharhabil al-Sayed, was killed in an attack on his vehicle on the #Lebanon - #Syria border. pic.twitter.com/82PGIn1rx6