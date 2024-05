Drone με ρωσική σημαία αναστάτωσε το Βερολίνο

Ένα drone από το οποίο κρεμόταν η ρωσική σημαία πέταξε για λίγα λεπτά πάνω από το κτίριο του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου της Γερμανίας.

Ο ιδιοκτήτης του, Ουκρανός φανατικός υποστηρικτής του Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για προπαγάνδα υπέρ της Ρωσίας.

Όπως αναφέρουν οι εφημερίδες Tagesspiegel, Bild και Maerkischer Allgemeine, o Ιβάν Τ., 41 ετών, έστειλε το drone με τη ρωσική σημαία την 9η Μαΐου, ημέρα κατά την οποία τιμάται η νίκη των συμμαχικών δυνάμεων επί της ναζιστικής Γερμανίας, βιντεοσκοπούσε μάλιστα τον εαυτό του καθώς γελούσε και συνομιλούσε με περαστικούς, κάποιοι εκ των οποίων παρατηρούσαν ότι πρόκειται για «προκλητική» ενέργεια.

🇷🇺🇺🇦🇩🇪 A Ukrainian man, an Odessa native who came to Germany in 2022, flew a drone with a Russian flag over the Berlin Reichstag building on May 9.



He was identified by German police and faces a fine, as flying drones in central Berlin is prohibited. pic.twitter.com/ZqrhQ8m2tn