Εντοπίστηκε η σορός του Ιρανού προέδρου, τα πρώτα μηνύματα της Τεχεράνης

Ιρανικά σωστικά συνεργεία ανέσυραν σήμερα το πρωί το πτώμα του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί και οκτώ άλλων που επέβαιναν στο ελικόπτερο που συνετρίβη χθες, Κυριακή, στο βορειοδυτικό τμήμα του Ιράν, ανακοίνωσε η Ερυθρά Ημισέληνος.

Το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο Ιρανός πρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμίρ Αμπντολαχιάν μαζί με επτά άλλους επιβάτες και μέλη του πληρώματος χάθηκε χθες, Κυριακή, από τα ραντάρ καθώς πετούσε πάνω από απόκρημνη και δασώδη περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν, εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με βροχή και πυκνή ομίχλη. Τα συντρίμμια του βρέθηκαν σήμερα την αυγή σε πλαγιά βουνού.

BREAKING — The most clear aerial footage of Raisi helicopter crash site in Iran so far pic.twitter.com/G2J9QfYUKO — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 20, 2024

«Αυτή την ώρα μεταφέρουμε τις σορούς των μαρτύρων στην Ταμπρίζ», τη μεγαλούπολη στο βορειοδυτικό Ιράν, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο επικεφαλής της Ερυθράς Ημισελήνου Πιρχοσεΐν Κουλιβάντ, ανακοινώνοντας το τέλος των επιχειρήσεων έρευνας στο σημείο του δυστυχήματος.

Footage of the President's helicopter crash in #Iran has been released by authorities.



There are no signs of survivors.



«Όλοι οι επιβάτες του ελικοπτέρου που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών έγιναν μάρτυρες», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Mehr.

BREAKING: RESCUERS HAVE REACHED THE CRASH SITE OF THE PRESIDENT OF IRAN RAISI



“The presence of the rescue team at the crash site of the helicopter carrying the president



Additional and Unfortunately, there is a possibility of martyrdom of all the passengers of the helicopter.“ pic.twitter.com/4whDrc3iHZ — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 20, 2024

Ο θάνατος του προέδρου Ραϊσί δεν θα προκαλέσει «την παραμικρή διατάραξη της διακυβέρνησης» του Ιράν, διαβεβαιώνει η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση του Ιράν διαβεβαίωσε σήμερα σε ανακοίνωσή της ότι ο θάνατος του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί σε δυστύχημα με ελικόπτερο δεν θα προκαλέσει «την παραμικρή διατάραξη της διακυβέρνησης» της χώρας.

«Ο πρόεδρος του ιρανικού λαού, εργατικός και ακούραστος (...) θυσίασε τη ζωή του για το έθνος», αντέδρασε η κυβέρνηση στον θάνατό του. «Διαβεβαιώνουμε το πιστό έθνος ότι με τη βοήθεια του Θεού και την υποστήριξη του λαού δεν θα υπάρξει η παραμικρή διατάραξη της διακυβέρνησης της χώρας», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση θα έχει σήμερα έκτακτη συνεδρίαση, μετέδωσε παράλληλα το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω σχετικά με την ώρα κατά την οποία θα διεξαχθεί και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Το ιρανικό Σύνταγμα προβλέπει ότι ο πρόεδρος της χώρας αντικαθίσταται στην περίπτωση θανάτου του από τον πρώτο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Μοχαμάντ Μοχμπέρ στην προκειμένη περίπτωση, ενώ στη συνέχεια προβλέπει τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών σε διάστημα 50 ημερών.

Το Χρηματιστήριο της Τεχεράνης έκλεισε σήμερα μετά την αναγγελία του θανάτου του προέδρου Ραϊσί, ενημέρωσε μέλος του διοικητικού του συμβουλίου, ο Ρεζά Εϊβαζλού, το οποίο επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ