Αϊτή: Ανοίγει ξανά για εμπορικά αεροσκάφη το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας

Το διεθνές αεροδρόμιο της αϊτινής πρωτεύουσας άνοιξε ξανά για τα εμπορικά αεροσκάφη, δυόμισι μήνες αφού ανεστάλη η λειτουργία του εξαιτίας της βίας των συμμοριών.

Μόνο μία αϊτινή αεροπορική εταιρεία, η Sunrise Airways, έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα πως ξανάρχισε τις πτήσεις που συνδέουν το Μαϊάμι με την Πορτ-ο-Πρενς.

Πτήση για τη Φλόριντα αναχώρησε από το διεθνές αεροδρόμιο Toussaint-Louverture χθες το μεσημέρι, ενημέρωσε η Sunrise Airways το Γαλλικό Πρακτορείο. Αυτή ήταν η πρώτη πτήση αφότου έκλεισε το αεροδρόμιο.

NEW: U.S. veteran-led group Project Dynamo is conducting rescue missions to save Americans trapped in Haiti which has been taken over by violent gangs.



The non-profit estimates that about 500 Americans are trapped.



The gangs have completely taken over the roads and airports… pic.twitter.com/9Egr7m0i4z