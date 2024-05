Μάχη στη γενική συνέλευση της Shell για πράσινη στροφή

Πάνω από το 18% των μετόχων της Shell τάχθηκαν υπέρ ενός ψηφίσματος που καλεί την εταιρεία να αυστηροποιήσει τους κλιματικούς στόχους της και να προχωρήσει σε μια πιο πράσινη στρατηγική πορεία.

Ακτιβιστές για το κλίμα προσήλθαν στην ετήσια συνέλευση των μετόχων της Shell στο Λονδίνο σήμερα, καθώς το διοικητικό συμβούλιο του πετρελαϊκού γίγαντα αντιμετώπιζε μια από τις μεγαλύτερες κλιματικές αντιπολιτευτικές δυνάμεις στις τάξεις των μετόχων.

Το ψήφισμα επενδυτών που προτάθηκε από Ολλανδούς ακτιβιστές για το κλίμα Follow This κέρδισε το 18,6% των ψήφων στη γενική συνέλευση των μετόχων, αφού εξασφάλισε την υποστήριξη 27 θεσμικών επενδυτών, μεταδίδει ο Guardian.

Το διοικητικό συμβούλιο κάλεσε τους επενδυτές να απορρίψουν το πράσινο-ψήφισμα και να υποστηρίξουν το σχέδιο της εταιρείας να διατηρήσει σταθερή την παραγωγή πετρελαίου μέχρι το 2030 ενώ παράλληλα θα αναπτύξει τις δραστηριότητές της στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Το ΔΣ της εταιρείας κέρδισε την υποστήριξη του 78,2% των μετόχων, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Ο πρόεδρος της Shell, Σερ Αντριου Μακένζι, δήλωσε ότι ο κόσμος «χρειάζεται περισσότερο LNG, το οποίο είναι ένα κρίσιμο καύσιμο σε όλη την ενεργειακή μετάβαση» και ότι «το πετρέλαιο θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο για πολύ καιρό ακόμη».

🚨 BREAKING: Fossil Free London disrupt @Shell 's AGM at InterContinental O2, singing 'Shell Kills' to protest the devastation of the Niger Delta + climate breakdown at the fossil fuel giant's hands. Over 50 FFL activists are taking action at the AGM today. #ShellKills pic.twitter.com/sGyXrfSmDW