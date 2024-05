Σε χαμηλό τριετίας υποχώρησε ο πληθωρισμός στον Καναδά

Σε χαμηλό τριετίας μειώθηκε ο πληθωρισμός στον Καναδά, σε μια ένδειξη ότι οι παγκόσμιες πληθωριστικές πιέσεις ίσως να υποχωρούν σταδιακά.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) του Καναδά αυξήθηκε κατά 2,7% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, από 2,9% τον Μάρτιο.

Αυτό είναι το χαμηλότερο ποσοστό από τον Μάρτιο του 2021.

Οι τιμές των τροφίμων, των υπηρεσιών και των διαρκών αγαθών μείωσαν τον πληθωρισμό, ωστόσο οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό.

🇨🇦 April #CPI should provide enough evidence of sustained disinflation for a June cut 🇨🇦 - the U.S. early-2024 rebound did not translate to Canada and shelter inflation has started to roll-over. Most CPI categories have continued to slow, consistent with an economy in oversupply pic.twitter.com/IyODNLsBSB