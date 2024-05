Ρωσικό χτύπημα σε υπεραγορά στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν σήμερα (25/5) σε ρωσικό βομβαρδισμό σε μια μεγάλη αγορά οικοδομικών υλικών στο Χάρκοβο, τη δεύτερη πόλη της Ουκρανίας, η επαρχία της οποίας αποτελεί στόχο χερσαίας επίθεσης των ρωσικών δυνάμεων για πάνω από δύο εβδομάδες.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «περισσότερα από 200 άνθρωποι» ενδέχεται να βρίσκονταν μέσα στην υπεραγορά τη στιγμή του πλήγματος. «Προς το παρόν, γνωρίζουμε ότι περισσότερα από 200 άνθρωποι ενδέχεται να βρίσκονταν στην υπεραγορά. Όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται ήδη εκεί για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην κατάσβεση της φωτιάς», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ, ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου έκανε λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και 24 τραυματίες από το ρωσικό πλήγμα, που πραγματοποιήθηκε με δύο κατευθυνόμενες βόμβες.

«Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων αγνοείται. Υπάρχουν πολλοί τραυματίες», δήλωσε ο δήμαρχος Ιγκόρ Τερέχοφ.

Εικόνες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια τεράστια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται πάνω από το κτίριο. Σύμφωνα τις αρχές, 10.000 έως 15.000 τετραγωνικά μέτρα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο Ζελένσκι κάλεσε για άλλη μια φορά τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας να παράσχουν στο Κίεβο περισσότερα συστήματα αεροπορικής άμυνας.

Russia has launched another brutal attack on our Kharkiv – on a construction hypermarket, on Saturday, right in the middle of the day.



As of now, it is believed that more than 200 people were in the hypermarket. All the emergency services are already on the site and providing… pic.twitter.com/9ItlGHkkEY