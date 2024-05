ΗΠΑ: Πτωτική αναθεώρηση του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο στο 1,3%

Η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με βραδύτερο ρυθμό το πρώτο τρίμηνο από ό,τι είχε μετρηθεί αρχικά, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, το ΑΕΠ των ΗΠΑ αναπτύχθηκε κατά 1,3% έναντι αρχικής μέτρησης 1,6%.

Η αναθεωρημένη μέτρηση ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ο δείκτης τιμών προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης (PCE) ενισχύθηκε κατά 3%, χαμηλότερα από την άνοδο 3,1% που είχε δείξει η προκαταρκτική μέτρηση.

Οριακά χαμηλότερα αναθεωρήθηκε και ο ρυθμός αύξησης του δομικού δείκτη, ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη τις ευμετάβλητες κατηγορίες της ενέργειας και των τροφίμων και είναι αυτός που παρακολουθεί η Fed για τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής, στο 3,6% από 3,7%. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι η μέτρηση θα παραμείνει αμετάβλητη.

Οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 2% αντί για αύξηση 2,5% που είχε δείξει η πρώτη μέτρηση. Οι αναλυτές προέβλεπαν πτωτική αναθεώρηση στο 2,2%.

