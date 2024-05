Χαμάς: Ετοιμη για εφ' όλης της ύλης συμφωνία με το Ισραήλ

Η Χαμάς ενημέρωσε τους διαμεσολαβητές στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ότι είναι έτοιμη να καταλήξει σε «πλήρη συμφωνία», που θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη ανταλλαγή ομήρων με κρατούμενους, εφόσον το Ισραήλ «σταματήσει τον πόλεμο και την επιθετικότητά του εναντίον των ανθρώπων στη Γάζα», σύμφωνα με δήλωση της παλαιστινιακής οργάνωσης που μεταδίδει το Reuters.

Εως τότε, σημειώνει χαρακτηριστικά η οργάνωση, δεν θα συμμετέχει σε μια διαδικασία συνομιλιών την οποία, όπως υποστηρίζει, χρησιμοποιεί προσχηματικά η ισραηλινή πλευρά για να συνεχίζει τις αιματηρές πολύνεκρες επιχειρήσεις της στη Γάζα.

🚨BREAKING: HAMAS STATEMENT - IF ISRAEL STOPS THE WAR THEN HAMAS IS READY FOR A COMPREHENSIVE AGREEMENT THAT INCLUDES A FULL PRISONER EXCHANGE.



