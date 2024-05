Mπάιντεν για Τραμπ: Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου

Η αμερικανική αρχή ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου επιβεβαιώθηκε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σχολιάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε δηλώσεις που έκανε μετά τη συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά τη συνέντευξη τύπου του Τραμπ, ο Δημοκρατικός πρόεδρος ανέφερε ότι ο αντίπαλος του στις εκλογές του Νοεμβρίου θα έχει την ευκαιρία να ασκήσει έφεση όποιος οποιοσδήποτε άλλος.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Μπάιντεν υποστήριξε ακόμα ότι είναι επικίνδυνο να χαρακτηρίζει κανείς μια δίκη στημένη μόνο και μόνο επειδή δεν του άρεσε η απόφαση.

Η δικαιοσύνη πρέπει να γίνει σεβαστή.

Εξάλλου, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Τζο Μπάιντεν υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «απειλεί τη δημοκρατία μας».

«Πρώτα αμφισβήτησε το εκλογικό σύστημά μας. Στη συνέχεια, αμφισβήτησε το δικαστικό σύστημά μας. Και τώρα μπορείτε να τον σταματήσετε», πρόσθεσε ο Μπάιντεν, παραπέμποντας τους δικούς του followers σε ιστότοπο συλλογής δωρεών για την προεκλογική εκστρατεία του.

Donald Trump is threatening our democracy. First, he questioned our election system. Then, he questioned our judicial system.



And now, you can stop him:https://t.co/ekIEq70PUl