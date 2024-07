Συναγερμός στο Παρίσι: Εκκενώνονται οι Βερσαλλίες

Συναγερμός σήμανε στο Παλάτι των Βερσαλλιών καθώς υπήρξε περιστατικό ασφαλείας, με αποτέλεσμα την άμεση εκκένωσή του.

Αναφορές για επίθεση με μαχαίρι.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η εκκένωση, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας σπεύδουν στο σημείο. Δεκάδες ένοπλοι αστυνομικοί φαίνονται να φρουρούν το κτίριο, καθώς οι τουρίστες καλούνται να απομακρυνθούν από την περιοχή.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

The Versailles Palace near Paris is being stormed by French security forces after reports of a stabbing.



Tourists are evacuated and told to avoid the area



