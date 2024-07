Απόπειρα Κομισιόν για συμφωνία κάτω από το τραπέζι καταγγέλλει ο Musk

Στην αντεπίθεση πέρασε ο ιδιοκτήτης του Χ (πρώην Twitter), Ελον Μασκ, μετά την ανακοίνωση της Κομισιόν ότι η διαδικτυακή πλατφόρμα εξαπατά τους χρήστες του.

Ο Ελον Μασκ, με ανάρτησή του στο μέσο, δήλωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφερε στο Χ μια παράνομη μυστική συμφωνία: Εάν ασκούσαμε λογοκρισία χωρίς να το πούμε σε κανέναν, δεν θα μας επέβαλαν πρόστιμα. Οι άλλες πλατφόρμες δέχτηκαν τη συμφωνία. Το Χ όχι».

The European Commission offered 𝕏 an illegal secret deal: if we quietly censored speech without telling anyone, they would not fine us.



The other platforms accepted that deal.



𝕏 did not. https://t.co/4lKsaRsYoA