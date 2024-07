Πυροβολισμοί κατά Τραμπ, απομακρύνθηκε αιμόφυρτος από τις μυστικές υπηρεσίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ μεταφέρθηκε εσπευσμένα εκτός σκηνής από άντρες των μυστικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην πολιτεία της Πενσυλβάνια, αφού ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος έπεσε αφού ακούστηκε ο θόρυβος και στη συνέχεια οδηγήθηκε προς την αυτοκινητοπομπή του από ένοπλους πράκτορες με αίμα να είναι ορατό στο δεξί του αυτί. Ο Τραμπ σήκωσε τη γροθιά του πριν τον βάλουν σε ένα όχημα.

Ο εκπρόσωπος του Τραμπ, Στίβεν Τσέουνγκ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος «είναι καλά» και υπόκειται σε ιατρικό έλεγχο σε τοπική ιατρική μονάδα. Ο εκπρόσωπος των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ ανακοίνωσε, επίσης, ότι ο Τραμπ είναι ασφαλής μετά από περιστατικό σε προεκλογική συγκέντρωση.

O Λευκός Οίκος έκανε γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει λάβει μια πρώτη ενημέρωση για το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης της επίθεσης είναι νεκρός.

TRUMP WAS JUST SHOT ON LIVE TV Please stop what you're doing and pray pic.twitter.com/jlYtCeRe3O

Trump just got shot in the head and got up like a fucking gangster and fist pumped



pic.twitter.com/3TAzY5mI5E