ΗΠΑ: Η Δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, οι Δημοκρατικοί έχουν

To Biden or not to Biden... Για να τερματιστεί η συζήτηση για την υγεία του προέδρου, άλλα στελέχη ζητούν να του δοθεί το συντομότερο το χρίσμα του υποψηφίου κι άλλα του δείχνουν εσπευσμένα την έξοδο.