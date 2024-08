Μπιλ Γκρος: Το ράλι του γεν και τα treasuries πίσω από το κραχ στις μετοχές

Ο γνωστός επενδυτής Μπιλ Γκρος βλέπει την ισχυρή άνοδο του ιαπωνικού νομίσματος και την υπερβολική πτώση στις αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου ως τις βασικές αιτίες για το sell-off στις χρηματιστηριακές αγορές.

Ο «βασιλιάς των ομολόγων» ανέφερε ότι δεν βλέπει τη μικρή ανάκαμψη που κατέγραψαν οι μετοχές από τα συνεδριακά χαμηλά ως ευκαιρία για αγορές αλλά τόνισε ότι δεν θα προχωρήσει και σε πωλήσεις μετοχών.

«Πάρα πολλή μόχλευση στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα με την ισχύ του ιαπωνικού γεν και την υπερβολική πτώση στην απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου να αποτελούν βασικούς παράγοντες πίσω από τις ρευστοποιήσεις. Δεν αγοράζω τη μικρή ανάκαμψη από τα χαμηλά ημέρας. Ούτε πουλάω. Υπάρχει πολλή μεταβλητότητα στις αγορές με μεγάλο χάσμα μεταξύ των τιμών προσφοράς και ζήτησης» έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Μπιλ Γκρος.

