Ουκρανία: Ελέγχουμε 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικού εδάφους

Ο αρχηγός του στρατού της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σίρσκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο ελέγχει περίπου 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα του Κουρσκ, στο πρώτο του σχόλιο για την εισβολή στη ρωσική περιφέρεια.

Ο πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε ένα βίντεο απόσπασμα της αναφοράς του Σίρσκι στο Telegram. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι διέταξε την προετοιμασία ενός «ανθρωπιστικού σχεδίου» για την περιοχή.

Meeting of the Staff



The most important: Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi reported on our defensive actions on the front and our operations in the Kursk region. We are grateful to all soldiers and commanders for their resilience and decisive actions. Among other things, we… pic.twitter.com/wYEkLGJP5Y