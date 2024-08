Video με υπόγεια τούνελ και πυραύλους ανάρτησε η Χεζμπολάχ

Η λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ ανήρτησε βίντεο που δείχνει δίκτυο υπόγειων τούνελ και μεγάλους εκτοξευτές πυραύλων, τροφοδοτώντας τους φόβους για γενικευμένη σύρραξη ανάμεσα στην σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση και το Ισραήλ.

Η ανάρτηση του βίντεο συμπίπτει με τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ντόχα για εκεχειρία στην Γάζα και τις διπλωματικές προσπάθειες για την αποφυγή της πολεμικής κλιμάκωσης στο Λίβανο.

Το βίντεο διάρκειας 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων δείχνει μέλη της Χεζμπολάχ να μετακινούνται μέσα σε φαρδιά φωτισμένα τούνελ, που είναι σκαμμένα στον βράχο, χρησιμοποιώντας μοτοσυκλέτες και άλλα οχήματα.

⚡️#BREAKING Hezb-Allah publishes a video unveiling a new “Imad-4” facility titled:



“Our mountains are out treasures” pic.twitter.com/FFexO9nYaR