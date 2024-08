Γερμανία: Τρεις νεκροί από επίθεση με μαχαίρι σε φεστιβάλ

«Τρομοκρατική ενέργεια» –και όχι πλέον «κατάσταση αμόκ»– χαρακτηρίζουν οι γερμανικές αρχές την επίθεση άνδρα με μαχαίρι εναντίον διερχόμενων εν μέσω του Φεστιβάλ της Ζόλινγκεν, η οποία είχε αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους γυναίκα και δύο άνδρες και να τραυματιστούν άλλα οκτώ, εκ των οποίων τα πέντε σοβαρά.

Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξακολουθεί να αναζητά τον δράστη της επίθεσης. "Λαμβάνονται καταθέσεις από θύματα και αυτόπτες μάρτυρες. Πολυπληθής ομάδα της αστυνομίας αναζητά αυτήν την ώρα τον δράστη", σημείωσε η αστυνομία.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 21:40 τοπική ώρα (22:40 ώρα Ελλάδος) χθες Παρασκευή, όταν άγνωστος άνδρας επιτέθηκε σε πολλούς ανθρώπους με μαχαίρι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Δεν υπάρχουν Έλληνες πολίτες μεταξύ των θυμάτων από την χθεσινοβραδινή επίθεση με μαχαίρι σε Φεστιβάλ του Ζόλινγκεν, σύμφωνα την γερμανική Διπλωματική Αστυνομία, η οποία είναι αρμόδια για τις διπλωματικές αποστολές στην χώρα.

Η αστυνομία διέψευσε επίσης πληροφορίες που είχαν μεταδοθεί τη νύχτα από τα ΜΜΕ, ότι «στόχευε με το μαχαίρι στον λαιμό των θυμάτων», ενώ δεν επιβεβαιώνει και την περιγραφή του ως «άνδρα με αραβικά χαρακτηριστικά».

«Τον δράστη αναζητούν ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις. Θέλουμε πραγματικά να τον συλλάβουμε. Ταυτόχρονα βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες του εγκληματολογικού και καταθέσεις μαρτύρων», δήλωσε ο κ. Κρέστα και πρόσθεσε ότι τρεις από τους ανθρώπους που δέχθηκαν επίθεση δεν τραυματίστηκαν, αλλά βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

«Δεν θέλουμε να πιστέψουμε αυτό που βλέπουμε εδώ στον τόπο του εγκλήματος. Είναι θλιβερό. Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να προσευχηθούμε να τα καταφέρουν οι σοβαρά τραυματίες», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ο Χέρμπερτ Ρόιλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον επιθεωρητή Κρέστα στο Ντίσελντορφ.

«Απόψε στη Ζόλινγκεν βρισκόμαστε όλοι σε σοκ, αισθανόμαστε φρίκη και μεγάλη θλίψη. Θέλαμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί την επέτειο της πόλης μας και τώρα αναγκαζόμαστε να θρηνήσουμε θανάτους και τραυματισμούς. Μου ραγίζει η καρδιά η επίθεση στην πόλη μας. Με δάκρυα στα μάτια σκέφτομαι αυτούς που χάσαμε. Προσεύχομαι για όσους παλεύουν ακόμη για τη ζωή τους», δήλωσε ο δήμαρχος της Ζόλινγκεν Τιμ Κούρτσμπαχ.

