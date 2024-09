Μασκ: Καλύτερη η Χάρις στο ντιμπέιτ, καλύτερος για πρόεδρος ο Τραμπ

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ επαίνεσε την επίδοση της υποψήφιας των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις στο χθεσινοβραδινό προεδρικό ντιμπέιτ, αλλά επέμεινε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ είναι η καλύτερη επιλογή για να γίνει ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς είναι καλύτερος στο να «κάνει πράγματα».

«Αν και δεν νομίζω ότι οι οικοδεσπότες του ντιμπέιτ ήταν δίκαιοι απέναντι στον @realDonaldTrump, η @KamalaHarris ξεπέρασε τις προσδοκίες των περισσότερων ανθρώπων απόψε», ανέφερε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο X.

«Τούτου λεχθέντος, όταν πρόκειται να γίνουν πράγματα και όχι απλώς να ειπωθούν ωραία ηχηρά λόγια, πιστεύω ακράδαντα ότι ο Τραμπ θα κάνει πολύ καλύτερη δουλειά. Εξάλλου, αν η Κάμαλα μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα, γιατί δεν το έχει κάνει; Ο Μπάιντεν σπάνια εμφανίζεται στη δουλειά, οπότε ουσιαστικά είναι ήδη επικεφαλής. Το ερώτημα καταλήγει στο εξής: θέλετε να συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις για άλλα 4 χρόνια ή θέλετε αλλαγή;» πρόσθεσε.

Ο Μασκ υποστήριξε τον Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του και έκτοτε, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μπορούσε να του δώσει μια θέση στην κυβέρνησή του, αν εκλεγεί.

