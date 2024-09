Λάδι στη φωτιά στη μεθόριο Ισραήλ-Λιβάνου, ιαχές πολέμου

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στον πόλεμο, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ κατά την διάρκεια επιθεώρησης σε μονάδες του βορείου Ισραήλ χθες το απόγευμα, προσθέτοντας ότι «το επίκεντρο των επιχειρήσεων μετατοπίζεται στο μέτωπο με τον Λίβανο».

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και δήλωση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, υποστράτηγου Χέρτσι Χαλέβι, ο οποίος επεσήμανε ότι «υπάρχουν πολλαπλά εναλλακτικά επιχειρησιακά σχέδια, έτοιμα προς εφαρμογή».

Παράλληλα, σε μία πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά το πρόσφατο μπαράζ εκρήξεων στον Λίβανο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε την δέσμευση της κυβέρνησής του, ότι «θα επιστρέψουν όλοι οι Iσραηλινοί πολίτες του στις εστίες τους στον βορρά με συνθήκες ασφάλειας».

Οι δηλώσεις αυτές περιγράφουν με σαφήνεια την πραγματικότητα, καθότι ανακοινώθηκε επίσημα πως σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν ήδη μετακινηθεί από τη Γάζα και συγκεντρώνονται στην μεθόριο Ισραήλ-Λιβάνου, ενώ παράλληλα, και για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα ευρεία στρατιωτική άσκηση στην Χάιφα και στα περίχωρά της.

Στο μεταξύ, ενώ δεν έχει κοπάσει ακόμα ο απόηχος της προχθεσινής «επίθεσης των beepers», έχουν προστεθεί άλλοι 14 νεκροί και τουλάχιστον 500 τραυματίες από το χθεσινό μπαράζ εκρήξεων των ασυρμάτων της Χεζμπολάχ. Οι ασύρματοι της εταιρείας ICOM τύπου V82, σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera, είχαν χρεωθεί σε ανώτερα στελέχη της οργάνωσης, μεγάλη πλειονότητα των οποίων ανήκουν στην επίλεκτη «Δύναμη Ραντουάν» των κομάντος της Χεζμπολάχ.

Breaking | Israeli occupation aircraft launch a series of airstrikes on several areas in the western, central, and eastern sectors of southern Lebanon. pic.twitter.com/ZSzf0Qjg8r