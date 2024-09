Ο ισραηλινός στρατός πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, λίγη ώρα πριν από την ομιλία που ξεκίνησε να εκφωνεί ο ηγέτης της σιιτικής οργάνωσης Χασάν Νασράλα, προσθέτοντας ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενέκρινε τα σχέδια για το βόρειο πεδίο.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ μετέτρεψε τον νότιο Λίβανο σε εμπόλεμη ζώνη. Επί δεκαετίες, η Χεζμπολάχ μετέτρεψε σε όπλα τα σπίτια αμάχων, έσκαψε σήραγγες από κάτω τους και χρησιμοποιούσε πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες» ανέφερε ο στρατός.

«Οι IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) ενεργούν για να φέρουν ασφάλεια στο βόρειο Ισραήλ ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους, καθώς και για να επιτύχουν όλους τους στόχους του πολέμου», πρόσθεσε.

Breaking | Israeli occupation aircraft launch a series of airstrikes on several areas in the western, central, and eastern sectors of southern Lebanon. pic.twitter.com/ZSzf0Qjg8r