Σολτς: Πολλά θα είναι διαφορετικά με τον Τραμπ

«Πολλά πράγματα θα είναι σίγουρα διαφορετικά υπό τον Ντόναλντ Τραμπ», προέβλεψε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και τόνισε την ανάγκη διατήρησης του διατλαντικού δεσμού.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αναλαμβάνει τα καθήκοντά του σε μια περίοδο μεγάλων κρίσεων και προκλήσεων. Οι ΗΠΑ και ο πρόεδρός τους διαδραματίζουν πάντα έναν κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπισή τους, για αυτό και οι εκλογές στις ΗΠΑ έχουν πάντα συνέπειες και πέρα από τα εθνικά σύνορα», δήλωσε ο κ. Σολτς και τόνισε ότι για την Γερμανία «είναι σημαντικό να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τους διαύλους επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, να δημιουργήσει γρήγορα λειτουργικές σχέσεις με την μελλοντική κυβέρνηση των ΗΠΑ και να ευθυγραμμίσει τις θέσεις της».

«Πολλά θα είναι σίγουρα διαφορετικά με μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ. Το έχει καταστήσει κατ' επανάληψη δημοσίως σαφές ο κ. Τραμπ», συνέχισε ο καγκελάριος και αναφέρθηκε σε τρία μηνύματα προς την Ουάσιγκτον: «Πρώτον, η Γερμανία παραμένει αξιόπιστος διατλαντικός εταίρος και γνωρίζουμε την συνεισφορά μας σε αυτή την συνεργασία. Αυτό ισχύει και για την απειλή από την Μόσχα. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει ενωμένη και να ενεργεί με συνοχή (…) Και τρίτον και οι δύο πλευρές ωφελούνται από την διατλαντική εταιρική σχέση. We are better off together (είμαστε καλύτερα μαζί) και από κοινού μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα από ό,τι ο ένας εναντίον του άλλου».

Ο καγκελάριος αναφέρθηκε ακόμη στον διχασμό της αμερικανικής κοινωνίας κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι, όσο πιο ενωμένοι είναι οι πολίτες μιας χώρας τόσο πιο ισχυρή είναι και η χώρα και ευχήθηκε ενότητα και για την Γερμανία. «Ζούμε σε μια χώρα. Μας ενώνουν περισσότερα από όσα μας χωρίζουν», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ