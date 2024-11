Ζελένσκι για Πούτιν: Όχι μόνο παρατείνει τον πόλεμο, αλλά φτύνει στο πρόσωπο όσους θέλουν ειρήνη

Τους παγκόσμιους ηγέτες να απαντήσουν με σθεναρό τρόπο στη χρήση από τη Ρωσία ενός υπερηχητικού πυραύλου νέας γενιάς, κάλεσε σήμερα (21/11) ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην «κλίμακα και τη βιαιότητα» του πολέμου.

Δεδομένου ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε δοκιμαστική εκτόξευση ενός νέου τύπου υπερηχητικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας σημειώνει πως «πρόκειται για μια προφανή και σοβαρή αύξηση της κλίμακας και της βιαιότητας αυτού του πολέμου».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ήταν «η τελική απόδειξη ότι η Ρωσία σίγουρα δεν θέλει την ειρήνη». Ο ίδιος επέκρινε επίσης την παγκόσμια αντίδραση και προειδοποίησε άλλες χώρες ότι θα μπορούσαν επίσης να γίνουν στόχοι του Πούτιν.

Today, Putin admitted to taking a second step this year toward escalating and expanding this war. A new ballistic missile was used. Putin struck our city of Dnipro, one of Ukraine’s largest cities. This is a clear and severe escalation in the scale and brutality of this war—a…