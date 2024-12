Αεροπορική τραγωδία στη Νότια Κορέα

Μόλις δυο άνθρωποι, άνδρας και γυναίκα —μέλη του πληρώματος σύμφωνα με κάποιες πηγές, επιβάτης και αεροσυνοδός σύμφωνα με άλλες—, κατορθώθηκε να ανασυρθούν ζωντανοί, αν και τραυματισμένοι σε σοβαρή κατάσταση, από το ουραίο τμήμα του κουφαριού αεροσκάφους της εταιρείας χαμηλού κόστους Jeju Air με 181 επιβαίνοντες.

To αεροσκάφος αφού έκανε αναγκαστική προσγείωση χωρίς να έχει κατεβάσει τους τροχούς στο αεροδρόμιο της Μουάν, στη νοτιοδυτική Νότια Κορέα, έπεσε πάνω σε περίφραξη και ανατινάχτηκε, ανέφερε το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο το πυροσβεστικό σώμα.

Με άλλα λόγια, ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται πως θα φθάσει τους 179 νεκρούς.

Επισήμως, η πυροσβεστική έχει καταμετρήσει 120 νεκρούς ως τώρα, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποίησε.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8