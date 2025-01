Δύο νεκροί από την πύρινη λαίλαπα στο Λος Αντεζλες

Σκηνές αποκάλυψης εκτυλίσσονται στο Λος Άντζελες, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι από την πυρκαγιά του Eaton και να τραυματιστούν αρκετοί. Οι θυελλώδεις άνεμοι και η ξηρασία δημιουργούν τις συνθήκες για την απόλυτη καταστροφή.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη δήλωσε πως η φλόγα έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε μέγεθος από την τελευταία ενημέρωση, ενώ περίπου 32.500 κάτοικοι έλαβαν εντολή εκκένωσης μόνo από την πυρκαγιά του Eaton στα μέσα της Τετάρτης, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες Ρόμπερτ Λούνα.

«Οι ισχυροί άνεμοι και η χαμηλή υγρασία έχουν θέσει όλους τους κατοίκους της κομητείας του Λος Άντζελες σε κίνδυνο», λέει ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω σήμερα, με τους ανέμους και την ανυδρία να δυναμώνουν τις φλόγες στη συνοικία Πασίφικ Παλισέιντς και σε τουλάχιστον άλλες δύο συνοικίες στην περιοχή του Λος Άντζελες, είπαν μετεωρολόγοι.

Χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, καθώς έχουν αποτεφρωθεί ολόκληρες γειτονιές. Περισσότερα από 200.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και η πόλη κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όπως μεταδίδει το CNN, κάθε λεπτό καίγεται έκταση ανάλογη με πέντε γήπεδα ποδοσφαίρου.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έλαβαν εντολή εκκένωσης με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος. Πολλοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα οχήματά τους και να απομακρυνθούν από τα πόδια.

Το μποτιλιάρισμα που δημιουργήθηκε στην κεντρική λεωφόρο, τον μοναδικό δρόμο που οδηγεί στις ακτές του Λος Αντζελες, αντιμετωπίστηκε με μπουλντόζες, για να απομακρυνθούν τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα προκειμένου να περάσουν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

BREAKING🚨: Patients being evacuated from hospital (possibly senior citizen facility) due to Eaton Fire in Pasadena, California. pic.twitter.com/3PF3JGKm6S