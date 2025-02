Μάρκο Ρούμπιο: «Η μονοπολική υπεροχή των ΗΠΑ ήταν ανωμαλία», δηλώνει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ

Η μονοπολική υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου ήταν μια «ανωμαλία», σύμφωνα με τον υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

«Δεν είναι φυσιολογικό για τον κόσμο να έχει μία μόνο υπερδύναμη. Αυτό συνέβη ως αποτέλεσμα του τέλους του Ψυχρού Πολέμου, αλλά τώρα επιστρέφουμε σε μια πολυπολική πραγματικότητα», δήλωσε σε συνέντευξη του στη Μέγκαν Κέλι, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να επικεντρωθούν στην προώθηση των δικών τους εθνικών συμφερόντων.

Ο Ρούμπιο εξήγησε ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική έχει χάσει τον προσανατολισμό της τα τελευταία χρόνια, καθώς οι ΗΠΑ προσπάθησαν να λύσουν κάθε παγκόσμιο πρόβλημα, αντί να εστιάσουν στα δικά τους συμφέροντα. «Η αποστολή της εξωτερικής πολιτικής είναι να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Κάθε χώρα ενεργεί για το δικό της συμφέρον, και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να κάνουν το ίδιο», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συμμαχίες δημιουργούνται όταν τα συμφέροντα των χωρών ευθυγραμμίζονται, αλλά όταν υπάρχουν διαφορές, η διπλωματία πρέπει να αποτρέπει τις συγκρούσεις. «Μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, οι ΗΠΑ ανέλαβαν το ρόλο της παγκόσμιας κυβέρνησης, αλλά αυτή η προσέγγιση δεν είναι βιώσιμη», πρόσθεσε.

Σήμερα, ο κόσμος αντιμετωπίζει μια νέα πραγματικότητα με πολλές μεγάλες δυνάμεις, όπως η Κίνα και η Ρωσία, καθώς και ανεξέλεγκτες χώρες όπως το Ιράν και η Βόρεια Κορέα. «Πρέπει να επικεντρωθούμε ξανά στα εθνικά μας συμφέροντα και να αποφύγουμε τους πολέμους, οι οποίοι μπορούν να έχουν καταστροφικές συνέπειες», σημείωσε ο Ρούμπιο.

Ο υπουργός προειδοποίησε ότι μια νέα παγκόσμια σύγκρουση θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο καταστροφική από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς πολλές χώρες διαθέτουν πλέον την ικανότητα να καταστρέψουν τη ζωή στον πλανήτη.

«Ακούγεται υπερβολικό, αλλά είναι η πραγματικότητα», κατέληξε.

Donald Trump’s Secretary of State Marco Rubio:



‘It’s not normal for the world to simply have a unipolar power, that was an anomaly, that was a product of the end of the Cold War. But eventually you’re going to return back to having a multipolar world…we face that now with… pic.twitter.com/05ExmrZFyI