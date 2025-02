Βαλλιστικό πύραυλο με βεληνεκές 1.700 χλμ παρουσίασε το Ιράν

Το Ιράν αποκάλυψε σήμερα έναν νέο βαλλιστικό πύραυλο βεληνεκούς 1.700 χιλιομέτρων, στη διάρκεια τελετής στην Τεχεράνη στην οποία συμμετείχε ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες του πυραύλου “Etemad” (εμπιστοσύνη, στα περσικά), «με μέγιστο βεληνεκές τα 1.700 χιλιόμετρα», ο οποίος παρουσιάστηκε ως «ο πιο πρόσφατος βαλλιστικός πύραυλος» που κατασκευάστηκε από το ιρανικό υπουργείο Άμυνας.

Οι δυτικές χώρες ανησυχούν για τις προόδους που καταγράφει το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο κατηγορούν ότι επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή, με τους νέους του πυραύλους να έχουν βεληνεκές το οποίο αρκεί για να πλήξει το Ισραήλ, τον ορκισμένο του εχθρό.

«Η ανάπτυξη των αμυντικών ικανοτήτων και των διαστημικών τεχνολογιών (…) έχει στόχο να εγγυηθεί ότι καμία χώρα δεν θα τολμήσει να επιτεθεί εναντίον του ιρανικού εδάφους», διαβεβαίωσε ο Πεζεσκιάν.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της Εθνικής Ημέρας Αεροδιαστημικής και λίγες ημέρες πριν από τους εορτασμούς στο Ιράν της 46ης επετείου της ίδρυσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στις 10 Φεβρουαρίου 1979.

