Κωνσταντινούπολη: Συγκεντρώσεις και επεισόδια, πάνω από 300.000 διαδηλωτές

Επεισόδια ξέσπασαν στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων που οργάνωσε η αντιπολίτευση, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον δήμαρχο Εκρέμ Ιμάμογλου, ανέφεραν οι ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου και τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Στην Κωνσταντινούπολη, η αστυνομία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών, σύμφωνα με το AFP. Στη Σμύρνη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, οι δυνάμεις της τάξης χρησιμοποίησαν νερό υπό πίεση για να διαλύσουν το πλήθος, μετέδωσαν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια.

Ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία διαβεβαίωσε πως 300.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν απόψε στην Κωνσταντινούπολη για να στηρίξουν τον δήμαρχο της πόλης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη για «διαφθορά» και «τρομοκρατία».

🟡NOW: Massive turnout for anti-government protests now in Istanbul, Turkey. Other cities are also seeing large protests. Opposition parties and organizations had vowed beforehand to mobilize "millions." pic.twitter.com/yQi9NgxeBt