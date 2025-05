Βουτιά πωλήσεων για Shein και Temu μετά τους νέους δασμούς

Η Shein Group και η Temu κατέγραψαν διψήφιες μειώσεις πωλήσεων την εβδομάδα μετά την αύξηση των τιμών λιανικής, η οποία έγινε για να καλυφθεί το κόστος των αυξημένων αμερικανικών δασμών -ένα αρχικό σημάδι ότι τα τιμωρητικά εμπορικά μέτρα του Ντόναλντ Τραμπ έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τη δημοτικότητα των συγκεκριμένων αγοραστικών πλατφορμών.

Η Shein σημείωσε πτώση 23% στις παρατηρούμενες πωλήσεις στις ΗΠΑ την εβδομάδα από 25 Απριλίου έως 1 Μαΐου, σε σύγκριση με τις προηγούμενες επτά ημέρες, όταν οι αυξήσεις τιμών δεν είχαν ακόμη τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με το Bloomberg Second Measure, το οποίο αναλύει δεδομένα από πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες.

Οι πωλήσεις της Temu, που ανήκει στην PDD Holdings Inc., μειώθηκαν κατά 17% την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. Η πτώση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την άνοδο πωλήσεων που σημειώθηκε τον Μάρτιο και τις αρχές Απριλίου, καθώς οι καταναλωτές έσπευσαν να προμηθευτούν προϊόντα -από μαγειρικά σκεύη μέχρι ρούχα- πριν από τις επικείμενες αυξήσεις τιμών.

Η αρχική αυτή πτώση πωλήσεων αποτελεί μία από τις πρώτες αντιδράσεις των Αμερικανών καταναλωτών στις αυξήσεις τιμών που προκάλεσε η απόφαση του Τραμπ να καταργήσει φορολογικό παραθυράκι, στο οποίο βασίζονταν εδώ και καιρό η Temu και η Shein για να αποστέλλουν μικρά αφορολόγητα δέματα από την Κίνα στις ΗΠΑ.

Price Up, Sales Down Temu and Shein post sales declines after they raised prices

Source: Bloomberg Second Measure

Note: Data shows sales drop compared with the previous week when retail prices haven't increased