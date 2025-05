Σύννεφα πολέμου σε Ινδία-Πακιστάν μετά την «Επιχείρηση Sindoor»

Η Ινδία και το Πακιστάν βρίσκονται στα πρόθυρα ανοιχτής στρατιωτικής σύγκρουσης, αφού το Νέο Δελχί εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές κατά του γείτονά του, ως απάντηση στη φονική επίθεση ενόπλων τον περασμένο μήνα κατά τουριστών στο ινδικά διοικούμενο Κασμίρ.

Το Πακιστάν υποστήριξε ότι κατέρριψε πέντε ινδικά μαχητικά αεροσκάφη και ένα μη επανδρωμένο μαχητικό drone ως απάντηση στην επίθεση, η οποία φαίνεται να είναι η πιο εκτεταμένη στρατιωτική ενέργεια της Ινδίας κατά του Πακιστάν εδώ και δεκαετίες.

Η Ινδία δήλωσε ότι πραγματοποίησε «στοχευμένα πλήγματα ακριβείας» σε «υποδομές τρομοκρατών» στο Πακιστάν και στο τμήμα του αμφισβητούμενου Κασμίρ που διοικείται από το Πακιστάν.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ινδίας δεν γνωστοποίησε τις ακριβείς τοποθεσίες των επιθέσεων, αλλά σημείωσε ότι «δεν στοχεύτηκαν πακιστανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις». Επισήμανε πως οι επιθέσεις ήταν «εστιασμένες, μετρημένες και με χαρακτηριστικά μη κλιμάκωσης».

Ο εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού Άχμεντ Σαρίφ Τσόντρι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι 26 Πακιστανοί σκοτώθηκαν και άλλοι 46 τραυματίστηκαν από την έναρξη της ινδικής επίθεσης τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ανέφερε ότι 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ινδικά πλήγματα στην Πουντζάμπ, την κεντρική επαρχία με πληθυσμό 120 εκατομμυρίων, η οποία δεν είχε δεχτεί επίθεση εδώ και δεκαετίες. Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται δύο τρίχρονα κορίτσια και επτά γυναίκες.

JUST IN: India's military shows aerial footage of strikes against what it said were "terrorist camps" in Pakistan. These are two of the nine targets they destroyed, according to an official. https://t.co/ojS6haVQJK pic.twitter.com/m6yakwkbMZ