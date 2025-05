Ζελένσκι: Θα περιμένω την Πέμπτη στην Τουρκία τον Πούτιν

«Ραντεβού» στην Κωνσταντινούπολη όπου θα βρίσκεται εκεί περιμένοντας την Πέμπτη τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, έδωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένκσι με ανάρτησή του στο Χ.

Συγχρόνως, ζήτηση άμεση και διαρκή κατάπαυση του πυρός από αύριο (12/5), απαντώντας έτσι εμμέσως στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που ζήτησε η Ουκρανία να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις ακόμη κι δεν υπάρξει εκεχειρία με τη Ρωσία.

«Αναμένουμε πλήρη και διαρκή κατάπαυση του πυρός, με έναρξη από αύριο, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διπλωματία. Δεν έχει νόημα να συνεχιστούν οι δολοφονίες. Και θα περιμένω τον Πούτιν στην Τουρκία την Πέμπτη. Προσωπικά. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά οι Ρώσοι δεν θα αναζητήσουν δικαιολογίες», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ.

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε την Ουκρανία να συναντηθεί με τη Ρωσία, παρά την απροθυμία της Μόσχας να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμος να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, εάν ο Ρώσος ηγέτης συμφωνούσε πρώτα σε κατάπαυση του πυρός.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε: «Ο Πρόεδρος Πούτιν της Ρωσίας δεν θέλει να συνάψει συμφωνία για κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, αλλά προτιμά να συναντηθεί την Πέμπτη στην Τουρκία για να διαπραγματευτεί ένα πιθανό τέλος στην ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ. Η Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσει σε αυτό, ΑΜΕΣΑ. Τουλάχιστον θα μπορέσουν να αποφασίσουν αν είναι δυνατή μια συμφωνία και, αν όχι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι ΗΠΑ θα γνωρίζουν πού βρίσκονται τα πράγματα και θα μπορούν να προχωρήσουν αναλόγως! Αρχίζω να αμφιβάλλω ότι η Ουκρανία θα συνάψει συμφωνία με τον Πούτιν, ο οποίος είναι πολύ απασχολημένος με τον εορτασμό της Νίκης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία δεν θα μπορούσε να έχει κερδηθεί (ούτε κατά διάνοια!) χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, ΤΩΡΑ!!!»

Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε τη διεξαγωγή απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου την 15η Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, σε απάντηση στην «άνευ όρων» εκεχειρία που ζητούν το Κίεβο και οι σύμμαχοί του.

«Δεν ήταν η Ρωσία που διέκοψε τις διαπραγματεύσεις το 2022. Ήταν το Κίεβο. Παρ’ όλα αυτά, προτείνουμε στο Κίεβο επανάληψη των απευθείας διαπραγματεύσεων, χωρίς προαπαιτούμενα», δήλωσε ο Πούτιν.

«Προσφέρουμε στις αρχές του Κιέβου επανάληψη των διαπραγματεύσεων από την Πέμπτη, στην Κωνσταντινούπολη», διεμήνυσε ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου.

Οπως μετέδωσε το Bloomberg, ο Πούτιν δεν ανέφερε αν η Ρωσία συμφωνεί με το σχέδιο εκεχειρίας. Μια άρνηση του Ρώσου ηγέτη θα πυροδοτούσε νέες κυρώσεις με στόχο την ενέργεια και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, δήλωσε το Σάββατο στο Κίεβο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στην απάντησή του, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να ασχοληθούν με τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης και την εγκαθίδρυση μιας διαρκούς ειρήνης. "Δεν αποκλείουμε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων θα είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε σε κάποιες νέες εκεχειρίες, σε μια νέα κατάπαυση του πυρός", είπε.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι θα συνομιλήσει με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να βρεθεί στην Τουρκία την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, καθώς η χώρα φιλοξενεί συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Οι ΗΠΑ δεν επιβεβαίωσαν οποιαδήποτε νέα στάση του Τραμπ, με έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου να λέει ότι ο πρόεδρος είπε ότι οι οικονομικές κυρώσεις είναι στο τραπέζι αν δεν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

Οι «άμεσες» διαπραγματεύσεις που πρότεινε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας είναι «μια πρώτη κίνηση, αλλά δεν αρκεί», αντέδρασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Της άνευ όρων εκεχειρίας δεν προηγούνται διαπραγματεύσεις, εξ ορισμού», δήλωσε ο Μακρόν μιλώντας σε δημοσιογράφους αφού κατέβηκε από το τρένο στην πόλη Πσέμισλ της Πολωνίας, επιστρέφοντας από το Κίεβο.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι αυτή η αντιπρόταση δείχνει ότι ο Πούτιν «αναζητά έναν δρόμο, αλλά πάντα επιθυμεί να κερδίσει χρόνο».

Ο Μακρόν βρέθηκε χθες Σάββατο στο Κίεβο μαζί με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας στο πλευρό του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να απευθύνουν ένα τελεσίγραφο στη Μόσχα: να δεχθεί «άνευ όρων και πλήρη» εκεχειρία 30 ημερών ή να της επιβληθούν νέες «μαζικές κυρώσεις».

Οι Ευρωπαίοι διαβεβαίωσαν ότι ενεργούν κατόπιν συνεννόησης και με τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, o Πούτιν πρότεινε στην Ουκρανία «διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις», «ήδη από την επόμενη Πέμπτη» στην Κωνσταντινούπολη.

«Είναι ένας τρόπος να μην απαντήσει» στην πρόταση για εκεχειρία, εκτίμησε ο Μακρόν.

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, ο Πούτιν δεν μπορούσε απλώς να απορρίψει την πρόταση της Δύσης, οπότε αυτός «είναι ένας τρόπος να δείξει ότι απαντά και ότι να διατηρήσει την ασάφεια έναντι των Αμερικανών».

«Πρότεινε κάτι άλλο, κατά συνέπεια πιστεύω ότι πρέπει να επιμείνουμε με τους Αμερικανούς και να πούμε ότι η εκεχειρία είναι άνευ όρων και μετά μπορούμε να συζητήσουμε τα υπόλοιπα», τόνισε ο Μακρόν.

«Εξάλλου πιστεύω ότι οι Ουκρανοί δεν μπορούν να το δεχθούν (σ.σ. την πρόταση Πούτιν), διότι δεν μπορούν να δεχθούν παράλληλες συνομιλίες την ώρα που συνεχίζουν να γίνονται στόχος βομβαρδισμών», επέμεινε.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να συναντηθεί για συνομιλίες με τη Ρωσία, αλλά μόνο αφότου ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφωνήσει σε άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

«Αναμένουμε από τη Ρωσία να επιβεβαιώσει μια κατάπαυση του πυρός – πλήρη, διαρκή και αξιόπιστη – ξεκινώντας από αύριο, 12 Μαΐου, και η Ουκρανία είναι έτοιμη να συναντηθεί», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X. «Είναι ένα θετικό σημάδι ότι οι Ρώσοι άρχισαν επιτέλους να εξετάζουν το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου.»

It is a positive sign that the Russians have finally begun to consider ending the war. The entire world has been waiting for this for a very long time. And the very first step in truly ending any war is a ceasefire.

There is no point in continuing the killing even for a single…