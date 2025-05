Αποθήκη πυρομαχικών στην Κριμαία χτύπησαν οι Ουκρανοί

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) χτύπησαν αποθήκη πυρομαχικών στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, προκαλώντας μια ισχυρή έκρηξη, ανέφερε μια πηγή από την Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) στο Reuters το Σάββατο.

Η πηγή δήλωσε ότι η αποθήκη ανήκε στην 126η Ταξιαρχία Παράκτιας Άμυνας της Ρωσίας και βρισκόταν στο χωριό Περεβάλνοε, στο νότιο τμήμα της χερσονήσου της Κριμαίας. Η Ρωσία κατέλαβε την Κριμαία από την Ουκρανία το 2014.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αναφορά.

🦅 According to Ukrainian media, yesterday SBU drones hit Russian 126th Brigade depots in Perevalne (Crimea).



💥 Russian equipment, weapons and fuel were destroyed! pic.twitter.com/Fvk9kBfGOr