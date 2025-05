Η Κίνα μειώνει τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από 7 μήνες

Οι ευρέως αναμενόμενες μειώσεις των επιτοκίων αποσκοπούν στην τόνωση της κατανάλωσης και της αύξησης των δανείων σε μια οικονομία που εξασθενεί, ενώ παράλληλα προστατεύουν τα συρρικνούμενα περιθώρια κέρδους των εμπορικών δανειστών.

Οπως μεταδίδει το Reuters, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας ανακοίνωσε ότι το βασικό επιτόκιο δανεισμού (LPR) ενός έτους, ένα επιτόκιο αναφοράς που καθορίζεται από τις τράπεζες, είχε μειωθεί κατά 10 μονάδες βάσης στο 3,0% , ενώ το πενταετές LPR μειώθηκε κατά το ίδιο περιθώριο στο 3,5%.

Η Industrial and Commercial Bank of China, η Agricultural Bank of China, η China Construction Bank και η Bank of China μείωσαν τα επιτόκια καταθέσεων κατά 5-25 μ.β. για ορισμένες διάρκειες, σύμφωνα με τα επιτόκια που εμφανίζονται στις εφαρμογές των τραπεζών για κινητά.

Οι τράπεζες μείωσαν τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων κατά 5 μ.β. στο 0,05%, τα επιτόκια των ετήσιων προθεσμιακών καταθέσεων κατά 15 μ.β. στο 0,95% και κατά 25 μ.β. τις τριετείς και πενταετείς προθεσμιακές καταθέσεις.