ΕΕ για δασμούς Τραμπ: Θέλουμε συμφωνία που «δουλεύει», όχι απειλές

«Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι δεσμευμένη πλήρως στο να διασφαλίσει μια συμφωνία που δουλεύει τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις ΗΠΑ», δήλωσε ο ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς, μετά την απειλή Τραμπ για επιβολή δασμών άμεσα στο 50% στην ΕΕ, αλλά και τη συνάντησή του με τον εκπρόσωπο εμπορίων των ΗΠΑ Τζέιμσον Γκριρ.

«Μόλις μίλησα με τον Τζέιμς Γκριρ και τον Χάουαρντ Λουτνικ (σ.σ. υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ). Η Ε.Ε. είναι πλήρως δεσμευμένη στο να διασφαλίσει μια συμφωνία που δουλεύει και για τους δυο. Η Κομισιόν είναι έτοιμη να συνεργαστεί καλή τη πίστει. Το εμπόριο Ευρώπης - ΗΠΑ είναι απαράμιλλο και πρέπει να διαπνέεται από αμοιβαίο σεβασμό, όχι απειλές. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας», έγραψε στο Χ ο Επίτροπος.

