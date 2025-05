Χαστούκι από την Μπριζίτ εισέπραξε ο Μακρόν, video

Το γραφείο του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν υποβάθμισε σήμερα ένα περιστατικό στο οποίο η σύζυγός του φάνηκε να του δίνει χαστούκι κατά την άφιξή του στο Βιετνάμ, όπου ξεκίνησε περιοδεία στη Νοτιοανατολική Ασία.

Πλάνα που τραβήχτηκαν από το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press το βράδυ της Κυριακής στο Ανόι δείχνουν την πόρτα του αεροσκάφους να ανοίγει και να εμφανίζεται ο Μακρόν. Τα χέρια της Μπριζίτ Μακρόν ξεπροβάλλουν από αριστερά της ανοιχτής πόρτας.

Ο πρόεδρος φαίνεται να αιφνιδιάζεται, αλλά σύντομα ανακτά την ψυχραιμία του και γυρίζει να χαιρετήσει μέσα από την ανοιχτή πόρτα. Η Μπριζίτ παραμένει κρυμμένη μέσα στο αεροσκάφος, καθιστώντας αδύνατο να φανεί η έκφραση του προσώπου ή η γλώσσα του σώματός της.

Το ζευγάρι κατεβαίνει τη σκάλα για την επίσημη υποδοχή από Βιετναμέζους αξιωματούχους, αν και η Μπριζίτ Μακρόν δεν αποδέχεται το προσφερόμενο χέρι του συζύγου της.

Το βίντεο κυκλοφόρησε ταχύτατα στο διαδίκτυο. Το γραφείο του Μακρόν αρχικά αρνήθηκε την αυθεντικότητα των εικόνων, προτού επιβεβαιώσει ότι είναι γνήσιες.

Στενός συνεργάτης του προέδρου περιέγραψε αργότερα το περιστατικό ως έναν ακίνδυνο «καβγά» του ζευγαριού.

Ένα άλλο μέλος της συνοδείας του Μακρόν υποβάθμισε τη σημασία του συμβάντος. «Ήταν μια στιγμή αποσυμπίεσης του προέδρου και της συζύγου του, λίγο πριν ξεκινήσει το ταξίδι, στην οποία αστειεύονταν μεταξύ τους», ανέφερε η δεύτερη πηγή στους δημοσιογράφους.

«Ήταν μια στιγμή οικειότητας. Δεν χρειαζόταν τίποτα παραπάνω για να τροφοδοτηθούν οι θεωρίες συνωμοσίας», πρόσθεσε η πηγή, επιρρίπτοντας την ευθύνη για τα αρνητικά σχόλια του διαδικτύου σε φιλορωσικούς λογαριασμούς.

JUST IN: 🇫🇷 France's President Macron seen getting slapped in the face by his wife in unintended footage leak.pic.twitter.com/gTTfVHcokt