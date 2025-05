Το Κρεμλίνο βλέπει συναισθηματική φόρτιση στα σχόλια Τραμπ για τον «τρελό» Πούτιν

Ο ισχυρισμός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε «τρελαθεί τελείως» μπορεί να οφείλεται σε συναισθηματική φόρτιση, απαντάει το Κρεμλίνο, ευχαριστώντας πάντως τον Αμερικανό ηγέτη για τη βοήθειά του στην έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.

Οπως μεταδίδει το Reuters, ο Τραμπ είπε ότι ο Πούτιν είχε «τρελαθεί τελείως», εξαπολύοντας τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση του πολέμου στην Ουκρανία, και δήλωσε ότι εξετάζει νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας, αν και επέκρινε και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες στους Αμερικανούς και προσωπικά στον πρόεδρο Τραμπ για τη βοήθειά τους στην οργάνωση και έναρξη αυτής της διαπραγματευτικής διαδικασίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια του Τραμπ για τον Πούτιν.

«Πρόκειται για μια πολύ κρίσιμη στιγμή, η οποία συνδέεται φυσικά με τη συναισθηματική φόρτιση όλων ανεξαιρέτως και με συναισθηματικές αντιδράσεις», πρόσθεσε.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει «τρελαθεί» τελείως, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις ρωσικές μαζικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία, με τουλάχιστον 13 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, και προειδοποίησε πως οποιοδήποτε εγχείρημα να καταληφθεί «όλη» η Ουκρανία θα οδηγούσε στην «πτώση» της Ρωσίας.

«Είχα πάντα πολύ καλή σχέση με τον (πρόεδρο) Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας, αλλά κάτι έχει πάθει. Έχει τρελαθεί τελείως», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, επικρίνοντας ταυτόχρονα τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διότι «δεν κάνει καμιά χάρη στη χώρα του, μιλώντας έτσι όπως μιλάει» και «καλύτερο θα ήταν να σταματούσε».

Μιλώντας νωρίτερα σε δημοσιογράφους, προτού επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος για να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του έναντι του Πούτιν, ο οποίος «στέλνει πυραύλους σε πόλεις και σκοτώνει κόσμο» στην Ουκρανία ενώ «βρισκόμαστε εν μέσω συνομιλιών» για το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτό που κάνει ο Πούτιν. Σκοτώνει πολύ κόσμο», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μετά τις επιδρομές. «Εξαπολύει πυραύλους σε πόλεις και σκοτώνει κόσμο, και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Είμαστε εν μέσω συνομιλιών κι αυτός στέλνει πυραύλους στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις. Δεν μου αρέσει καθόλου», επανέλαβε ο Ρεπουμπλικάνος.

«Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Τι διάολο έχει πάθει;» διερωτήθηκε.

Η ρωσική επιδρομή κατά την οποία εξαπολύθηκαν 367 drones και πύραυλοι τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη που καταγράφτηκε από το ξέσπασμα του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επιβολής περαιτέρω κυρώσεων στη Ρωσία, σε αντίδραση για τις συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές.

President Trump:

"I'm not happy with what Putin is doing. He's killing a lot of people and I don't know what the hell happened to Putin ... he's shooting rockets into Kyiv and other cities. I don't like it at all!" pic.twitter.com/DJKP3B9Abx