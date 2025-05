Τραγωδία στην Κίνα: Τεράστια έκρηξη με πέντε νεκρούς σε χημικό εργοστάσιο

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε χημικό εργοστάσιο στην ανατολική Κίνα σήμερα (27/5), όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, ενώ έξι ακόμη αγνοούνται, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Πιο αναλυτικά η έκρηξη σημειώθηκε στο χημικό εργοστάσιο Youdao Chemical γύρω στις 12 το μεσημέρι στην Γκαόμι, μια πόλη στην επαρχία Σαντόνγκ, περίπου 450 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πεκίνου. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά άλλα 19 άτομα, μετέδωσε το Xinhua επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους.

A massive explosion occurred at Shandong Youdao Chemical Co., Ltd., located in Gaomi city, Shandong province, China, around noon today.



The chemical company, a Himile Group subsidiary, is the world's largest chlorpyrifos producer, with an annual output of about 11,000 tons. pic.twitter.com/mUTKQG0ogs