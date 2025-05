Ράφα: Παλαιστίνιοι συρρέουν στα κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας

Ισραηλινοί στρατιώτες έριξαν προειδοποιητικές βολές σήμερα, σε μια περιοχή έξω από το κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Ράφα, την ώρα που χιλιάδες Παλαιστίνιοι συνωστίζονταν για να παραλάβουν λίγα τρόφιμα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι δεν επρόκειτο για «πυρά από αέρος», ότι η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και η διανομή «αναμένεται να συνεχιστεί όπως είναι προγραμματισμένο».

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι εισέβαλαν στα κέντρα όπου διανέμεται η ανθρωπιστική βοήθεια, από ένα ίδρυμα το οποίο στηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς η απόγνωσή τους για λίγα τρόφιμα υπερνίκησε τις ανησυχίες για τους βιομετρικούς και άλλους ελέγχους που σχεδίαζε να εφαρμόσει η ισραηλινή κυβέρνηση.

Μέχρι αργά σήμερα το απόγευμα, το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) ανέφερε ότι είχε μοιράσει 8.000 κιβώτια με τρόφιμα, που ισοδυναμούν με 462.000 γεύματα, έπειτα από έναν σχεδόν τρίμηνο αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα.

Το GHF ανέφερε ότι ο όγκος των ανθρώπων που έσπευσαν στον χώρο διανομής ήταν τόσο μεγάλος, που κάποια στιγμή η ομάδα του υποχρεώθηκε να αποσυρθεί για να τους αφήσει «να πάρουν με ασφάλεια τη βοήθεια και να διαλυθούν», ώστε να αποφευχθούν θύματα. Υποστήριξε επίσης ότι ο κόσμος καθυστέρησε «πολλές ώρες» να φτάσει στον χώρο, λόγω «των αποκλεισμών που επέβαλε η Χαμάς».

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, κάποιοι πεζή, άλλοι με κάρα που τα έσερναν γαϊδούρια, συνέρρευσαν σε ένα από τα κέντρα διανομής στη Ράφα, η οποία ελέγχεται πλήρως από τον ισραηλινό στρατό, για να παραλάβουν τα δέματα. Πλάνα, που το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει, δείχνουν ανθρώπους να περνούν από έναν διάδρομο που περιβάλλεται από συρματοπλέγματα και να μπαίνουν σ' έναν μεγάλο, ανοιχτό χώρο, όπου είναι στοιβαγμένη η βοήθεια. Λίγο αργότερα, φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα μεγάλο μέρος του φράχτη να έχει γκρεμιστεί, καθώς οι άνθρωποι συνωστίζονταν για να περάσουν.

The starved people of Gaza, mostly women and children, went today to get food in Rafah. The humiliation when getting food. This is a crime: starvation and humiliation. pic.twitter.com/ynJ4ROfLww