Βίαια επεισόδια στη Γαλλία με δύο νεκρούς μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν

Η ιστορική νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν με 5-0 επί της Ίντερ στον τελικό του Champions League που έγινε στο Μόναχο προκάλεσε κύμα βίαιων επεισοδίων σε όλη τη Γαλλία ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ποδοσφαιρικών συλλόγων, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες, δεκάδες προσαγωγές και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

UPDATE NEWS : Champions League Chaos, PSG Win Sparks Paris Riots



Celebrations turned violent in Paris as PSG fans clashed with police following their Champions League triumph. pic.twitter.com/HpqD2kMAf8