Μαζική ουκρανική επίθεση σε αεροπορικές βάσεις της Ρωσίας

Μαζική επίθεση με στόχο στρατηγικά ρωσικά βομβαρδιστικά εξαπέλυσε η Ουκρανία χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με το Skynews. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι έχουν καταστραφεί περισσότερα από 40 αεροσκάφη μεγάλης αξίας (το Reuters σημειώνει ότι διέθεταν πυρηνικό εξοπλισμό), με τη ζημιά να υπολογίζεται στα 2 δισ. δολάρια.

Χθες το βράδυ επίσης (31/5), δύο γέφυρες κατέρρευσαν σε διαφορετικές περιοχές της Ρωσίας, τις οποίες οι ρωσικές αρχές τις απέδωσαν σε «εκρήξεις».

Ανεπιβεβαίωτο βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά -σκοπός των οποίων είναι να ρίχνουν πυρηνικές βόμβες σε στόχους από απόσταση να παίρνουν φωτιά στην αεροπορική βάση Belaya βόρεια του Ιρκούτσκ.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το υλικό, ωστόσο στο Κίεβο, αξιωματούχος των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών δήλωσε ότι η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Ουκρανίας, η SBU, πραγματοποίησε μεγάλη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον περισσότερων από 40 ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών.

Η πηγή από την Ουκρανία, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Reuters, είπε ότι στα αεροσκάφη που χτυπήθηκαν περιλαμβάνονται τα στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95 και Tu-22, τα οποία η Ρωσία χρησιμοποιεί για να εκτοξεύει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία.

Ο Igor Kobzev, κυβερνήτης του Ιρκούτσκ, δήλωσε ότι υπήρξε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον στρατιωτικής μονάδας κοντά στο χωριό Sredny στην περιοχή Usolsky, αλλά δεν αναφέρθηκε στα αεροσκάφη.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Telegram, ακούγονται μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πετούν και ένα γιγαντιαίο σύννεφο καπνού να υψώνεται στον ουρανό.

Είπε, ωστόσο, ότι ήταν η πρώτη τέτοια επίθεση σε αυτό το τμήμα της Σιβηρίας -και πρόσθεσε ότι ο αριθμός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην επίθεση δεν είναι σαφής. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, είπε, είχαν εκτοξευθεί από ένα φορτηγό.

Η αεροπορική βάση Belaya, ή Sredny, βρίσκεται κοντά στο χωριό Sredny και φιλοξενεί υπερηχητικά στρατηγικά βομβαρδιστικά μακράς εμβέλειας Tupolev Tu-22M, σύμφωνα με στοιχεία από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Υπήρξε επίσης επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην περιοχή Μουρμάνσκ της βόρειας Ρωσίας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Η αεροπορική βάση Olenya, η οποία φιλοξενεί επίσης στρατηγική αεροπορία, βρίσκεται στην περιοχή του Μουρμάνσκ, σύμφωνα με στοιχεία ανοικτής πηγής.

