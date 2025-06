Ο ουκρανικός «Ιστός Αράχνης» που έπληξε ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά

Οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση με drones σε τέσσερις στρατιωτικές βάσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, οι οποίες φιλοξενούσαν στρατηγικά βομβαρδιστικά που χρησιμοποιούνται σε αεροπορικές επιδρομές, δήλωσαν αξιωματούχοι την Κυριακή — πιθανόν η πιο τολμηρή επίθεση της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου.

«Μέχρι στιγμής, φέρεται να έχουν πληγεί περισσότερα από 40 αεροσκάφη», ανέφερε αξιωματούχος στους Financial Times, προσθέτοντας ότι drones χτύπησαν τέσσερις ρωσικές στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις σε μια «συντονισμένη επιχείρηση» χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πρώτη γραμμή.

Αεροσκάφη «καίγονταν» στη βάση Μπελάγια στη νοτιοανατολική Σιβηρία, περίπου 5.500 χλμ. ανατολικά των ουκρανικών συνόρων, στη βάση Ολένια στη χερσόνησο Κόλα κοντά στο Μούρμανσκ, στη βάση Ντιαγκίλεβο 200 χλμ. νοτιοανατολικά της Μόσχας και στο Ιβάνοβο, 300 χλμ. βορειοανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

BREAKING: Major Ukrainian FPV drone swarm hits Russian airbases.



Massive FPV drone attacks struck Olenya and Belaya airbases.



Several Russian Tu-95MS strategic bombers on fire. pic.twitter.com/GFxWt4EJ1O — Clash Report (@clashreport) June 1, 2025

Βίντεο από αναγνωριστικό drone της Ουκρανίας που κοινοποιήθηκε από τον αξιωματούχο φαίνεται να δείχνει μία ρωσική αεροπορική βάση στις φλόγες και drones να επιτίθενται σε αρκετά αεροσκάφη. Σε άλλο βίντεο, ακούγεται η φωνή του Βασίλ Μαλιούκ, επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), να εγκρίνει τις επιθέσεις.

Η μαζική συντονισμένη επίθεση της SBU πραγματοποιήθηκε καθώς ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα αποστείλει ομάδα διαπραγματευτών στην Κωνσταντινούπολη για νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση με drones — με την κωδική ονομασία «Ιστός Αράχνης» — είχε προγραμματιστεί πάνω από έναν χρόνο πριν και τελούσε υπό «άμεση επίβλεψη» του Ζελένσκι. Χρησιμοποιήθηκαν δεκάδες μικρά drones τύπου «first-person view» (FPV) εξοπλισμένα με εκρηκτικά.

Η SBU μετέφερε λαθραία τα drones στη Ρωσία. Ακολούθησαν αργότερα ξύλινες κινητές καμπίνες, ανέφεραν οι πηγές. Τα drones ήταν κρυμμένα στις σκεπές αυτών των κατασκευών, που είχαν φορτωθεί σε φορτηγά. Την Κυριακή, οι σκεπές άνοιξαν με τηλεχειρισμό και τα drones εκτοξεύθηκαν προς τις ρωσικές στρατιωτικές βάσεις.

«Αυτό είναι ακριβώς που χρειαζόμαστε για να νικήσουμε στον πόλεμο, ο οποίος είναι ασύμμετρος — τέτοια στρατιωτική δημιουργικότητα», δήλωσε ο Ολεξάντρ Μερέζκο, επικεφαλής της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του ουκρανικού κοινοβουλίου.

Πρώην Ουκρανός αξιωματικός που διευθύνει την ομάδα ανάλυσης Frontelligence Insight, δήλωσε ότι παρότι η ζημιά πιθανώς δεν θα επηρεάσει άμεσα τη ρωσική θέση στο πεδίο της μάχης, είναι ωστόσο σημαντική.

«Μειώνει τις στρατηγικές δυνατότητες της Ρωσίας: την ικανότητα να προβάλλει ισχύ παγκοσμίως, να εκτελεί πυρηνικά πλήγματα και τη συνολική στρατιωτική της παρουσία στην Ευρασία», είπε.

«Όταν το ρωσικό γενικό επιτελείο σχεδιάζει πολέμους, δεν εστιάζει σε ένα μέτωπο μόνο, αλλά εξετάζει τις συνολικές στρατιωτικές δυνατότητες για την υλοποίηση της πολιτικής βούλησης της ηγεσίας». Η επίθεση, πρόσθεσε, θα πλήξει την «γεωπολιτική αυτοπεποίθηση» της Ρωσίας.

🇺🇦🇷🇺 Updated Locations of the "Web" Operation by Ukraine's SBU in Russia:



- Olenya Air Base in the Murmansk Region

- Belaya Air Base in the Irkutsk Region

- Ivanovo Air Base in the Ivanovo Region

- Dyagilevo Air Base in the Ryazan Region pic.twitter.com/vzFMkhXtFU — Conflict Dispatch (@ConflictDISP) June 1, 2025

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τις ουκρανικές επιθέσεις με drones στις βάσεις και δήλωσε ότι αρκετά αεροσκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες, σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το υπουργείο ανακοίνωσε επίσης τη σύλληψη απροσδιόριστου αριθμού «συμμετεχόντων στις τρομοκρατικές επιθέσεις». Η SBU είχε δηλώσει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν αποχωρήσει από τη Ρωσία πολύ πριν τις επιθέσεις.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Ζελένσκι επέκρινε τον Πούτιν για την αποτυχία του να προσκομίσει ένα «υπόμνημα» με τις ρωσικές ειρηνευτικές απαιτήσεις, το οποίο είχε υποσχεθεί στο Κίεβο και την Ουάσινγκτον πριν τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα ηγείται ξανά από τον υπουργό Άμυνας Ρούστεμ Ουμέροφ και ότι η Ρωσία έχει ήδη λάβει τους δικούς του όρους. Ο πρόεδρος ζητεί πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση όλων των κρατουμένων, επιστροφή των παιδιών που απήχθησαν από τη Ρωσία και συμφωνία για προσωπική συνάντηση με τον Πούτιν. «Τα βασικά ζητήματα μπορούν να λυθούν μόνο από τους ηγέτες», είπε.

Στη ρωσική αντιπροσωπεία θα ηγείται ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, που είχε συμμετάσχει στις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις στις αρχές του πολέμου το 2022, καθώς και στη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη τον περασμένο μήνα. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης ο επικεφαλής των ρωσικών στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών Ίγκορ Κοστιούκοφ, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλουζίν και ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Αλεξάντρ Φόμιν, μαζί με ομάδα Ρώσων ειδικών.

Την Κυριακή, η Μόσχα εξαπέλυσε 472 drones πάνω από την Ουκρανία, στη μεγαλύτερη επίθεση με drones από το 2022, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε Χάρκοβο και Ζαπορίζια, ενώ η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε στο Κίεβο.

🇺🇦🇷🇺 Footage of a Ukrainian UAV Being Launched from a Truck near the Belaya Air Base in the Irkutsk Region pic.twitter.com/4zVKpjv8W5 — Conflict Dispatch (@ConflictDISP) June 1, 2025

ΤΩΡΑ



Ταεροδρόμιο του Ιρκούτσκ φλέγεται pic.twitter.com/UyHvBYaJp8 — RealPolitik (@machiavelli_gr) June 1, 2025

🇺🇦🇷🇺 Ukraine’s SBU Strikes Military Aircraft in Russia



More than 40 Russian military aircraft were damaged at Belaya airbase, according to Ukraine’s SBU.



The damaged fleet reportedly includes A-50 early warning aircraft, as well as Tu-95 and Tu-22M3 strategic bombers. pic.twitter.com/juksowDjsF — Conflict Dispatch (@ConflictDISP) June 1, 2025

Οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν επίσης τρεις βαλλιστικούς και τέσσερις πυραύλους cruise, με πλήγματα σε 18 περιοχές. Τρεις πύραυλοι cruise και 382 drones είτε καταρρίφθηκαν είτε παρεμποδίστηκαν με μέσα ηλεκτρονικού πολέμου.

Ένα από τα πλήγματα, σε στρατιωτικό πεδίο εκπαίδευσης στα ανατολικά της χώρας, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 60. Ο στρατός δεν αποκάλυψε την ακριβή τοποθεσία της επίθεσης, ούτε τον τύπο πυραύλου που χρησιμοποιήθηκε. Ο επικεφαλής των χερσαίων δυνάμεων Μιχαΐλο Ντραπάτι υπέβαλε την παραίτησή του για το περιστατικό.

«Η κυκλική ευθύνη και η ατιμωρησία είναι δηλητήριο για τον στρατό. Προσπάθησα να τα εξαλείψω από τις χερσαίες δυνάμεις», ανέφερε σε δήλωσή του. «Αν όμως οι τραγωδίες επαναλαμβάνονται, τότε οι προσπάθειές μου δεν ήταν αρκετές».

Οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τη νέα τους επίθεση στην ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, όπου ελέγχουν τουλάχιστον 110 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους, σύμφωνα με το DeepState, ομάδα παρακολούθησης του πολέμου συνδεδεμένη με τον ουκρανικό στρατό.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Μόσχα έχει συγκεντρώσει πάνω από 50.000 στρατιώτες στην περιοχή, πιθανώς για επίθεση προς την πρωτεύουσα της περιφέρειας. Οι ουκρανικές αρχές διέταξαν την υποχρεωτική εκκένωση 11 χωριών της περιοχής.