Ε.Ε.: Καλό το κλίμα στη συνάντηση για τους δασμούς με τον Αμερικανό εκπρόσωπο

Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στο Παρίσι του Ευρωπαίου Επιτρόπου Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς με τον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ για το Εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ. Σε ανάρτησή του στο Χ ο κ. Σέφκοβιτς δήλωσε ότι είχε μια «παραγωγική και εποικοδομητική συνάντηση» με τον ομόλογό του στο περιθώριο της Υπουργικής Συνόδου Εμπορίου.

«Προχωράμε προς τη σωστή κατεύθυνση με ρυθμό και παραμένουμε σε στενή επαφή για να διατηρήσουμε τη δυναμική», δήλωσε ο Επίτροπος Εμπορίου, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις των δυο πλευρών για το ζήτημα των δασμών.

Όπως έχει γνωστό από τον εκπρόσωπο Τύπου της Κομισιόν για θέματα Εμπορίου, οι συζητήσεις για τους δασμούς έχουν περάσει σε επίπεδο ανταλλαγής εγγράφων, γεγονός που δείχνει ότι προχωρούν και φαίνεται πως γίνονται σε καλό κλίμα, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Had a productive and constructive discussion with @USTradeRep Ambassador Greer on the margins of the @OECD Trade Ministerial.



We're advancing in the right direction at pace - and staying in close contact to maintain the momentum. pic.twitter.com/Epmb7kejFZ