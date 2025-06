Δημοσκόπηση Μασκ στο X για νέο κόμμα στις ΗΠΑ

Μετά την άγρια κόντρα με τον Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την κριτική του στο φορολογικό νομοσχέδιο του αμερικανού πρόεδρου ο Έλον Μασκ προχώρησε στη διενέργεια δημοσκόπησης στο X για τη δημιουργία νέου κόμματος στο ΗΠΑ.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle?