Λευκορωσία: Ελεύθερος ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Σερβάι Τιχανόφσκι

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία Σερβάι Τιχανόφσκι αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές, ανέφερε σήμερα σε μία ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, η σύζυγός του Σβιατλάνα Τιχανόφσκαγια.

My husband Siarhei is free! It’s hard to describe the joy in my heart.



Thank you, 🇺🇸 @POTUS, @SPE_Kellogg, @JohnPCoale, DAS Christopher W. Smith, @StateDept & our 🇪🇺 allies, for all your efforts.



We’re not done. 1150 political prisoners remain behind bars. All must be released. pic.twitter.com/MhngqBHFq3