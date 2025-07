O Eλον Μασκ ανακοίνωσε την ίδρυση νέου κόμματος στις ΗΠΑ

Μια ημέρα αφότου ρώτησε τους ακόλουθούς του στο Χ αν πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό κόμμα στις ΗΠΑ, ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε το Σάββατο την ίδρυση του Κόμματος της Αμερικής.

«Με αναλογία 2 προς 1, θέλετε ένα νέο πολιτικό κόμμα — και θα το έχετε!» έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

«Όταν η σπατάλη και η διαφθορά μάς οδηγούν στην καταστροφή, τότε γίνεται σαφές ότι ζούμε σε ένα μονοκομματικό σύστημα, όχι σε δημοκρατία. Σήμερα ιδρύεται το Κόμμα της Αμερικής για να σας δώσει πίσω την ελευθερία σας» έγραψε ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.



Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN